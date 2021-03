Eine stabile Beziehung

In der Meditation gibt es das Konzept des »Beginner’s mind«: Tue immer so, als sei es das erste Mal. Tun wir also mal so, als hörten wir Mogwai zum ersten Mal. Das Prinzip hat man jedenfalls schnell raus: Die Postrocker beginnen stets leise, mit interessanten Arrangements und pluckernden Sounds, in der Mitte der Songs wird daraus Krach, der allerdings transparent genug ist, die verschiedenen Instrumente rauszuhören.

25 Jahre nach Veröffentlichung ihrer ersten Single ist jetzt das zehnte Studioalbum »As The Love Continues« der vier Schotten erschienen. Das zehnte – erst? Ja, mehr sind es tatsächlich nicht.

»Dry Fantasy«, die Vorabsingle,...