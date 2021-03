Frankreichs Königsmacher

Sollte der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy irgendwann tatsächlich als Häftling hinter Gittern landen – was sehr unwahrscheinlich ist –, dann könnte er dort mit seinen alten Weggefährten »Ministerrat abhalten«: So spottete in der vergangenen Woche die Pariser Satirezeitung Le Canard enchaîné. In der Tat wurden jene, die in den Jahren 2007 bis 2012 den engeren oder engsten Kreis um Sarkozy bildeten, schon vor dem Chef verurteilt.

Brice Hortefeux, der frühere Innenminister und Kumpel seit Jugendzeiten, Claude Guéant, der mächtige Generalsekretär des Präsidentenpalastes Élysée, François Fillon, »Sarkos« ergebener Ministerpräsident. Sie und zahlreiche andere, weiter unten angesiedelte Chargen, stecken in Affären, die mit »Korruption«, »Einflussnahme«, »Veruntreuung« oder »Bestechung« zu tun haben; die Justiz hat sie, wie ihren ehemaligen Anführer, bereits verurteilt oder wird sich vor Berufungsgremien erneut mit ihnen beschäftigen müssen.

Die drei...