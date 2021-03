Gegründet 1947 Sa. / So., 6. / 7. März 2021, Nr. 55

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vaters Schädel Ein brandenburgisches B-Movie Pierre Deason-Tomory Samstag nachmittag in der guten Stube. Auf dem Sofa sitzt die Omi, auf den Sesseln haben sich ihr älterer Sohn, seine Gattin, der jüngere Sohn und die Tochter niedergelassen. Deren Ehemann hockt auf dem Klavierstuhl, Vaters Sessel ist leer. Älterer Sohn: Der Kuchen ist phantastisch, Omi, so etwas kriegt man heutzutage nicht mehr beim Bäcker. Omi: Doch, beim Süpke. Da habe ich ihn gekauft. Jüngerer Sohn: Noch etwas Kaffee, Mutter? Omi: Willst du mich umbringen? Das ist pures Gift! Wer von euch hat den gemacht? Schweigen. Tochters Ehemann: Wenn Opa jetzt bei uns sein könnte … Omi: Ja. Dann hätten wir uns die ganze blöde Feier sparen können. Schweigen. Omi steht auf und geht langsam durch die Stube. Tochters Ehemann: Kann ich dir helfen, Omi? Omi: Du? Nein. Sie nimmt eine verschnürte Pappschachtel vom Klavier, geht wieder zurück zum Sofa und stellt die Schachtel auf den Tisch. Omi: Also. Vater lässt ausrichten, dass es ihm leid tut, dass er euch keine Reichtümer vererben...

