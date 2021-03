Selbstbereicherer des Tages: Bundestagsabgeordnete

Warum sollte es im Kleinen anders laufen als im Großen? Wenn sich westliche Pharmakonzerne vor allem dadurch bereichern, dass der Rest der Welt nicht gegen Covid-19 geimpft wird, während es in den USA und in Europa, die dadurch eigentlich begünstigt werden sollen, auch nicht funktioniert, dann können Abgeordnete ein Zubrot verdienen, wenn es mit der Bereitstellung von Atemschutzmasken nicht klappt. Zunächst stürzte der CSU-Mann und Vizevorsitzende der Unionsfraktion Georg Nüßlein – er hat 660.000 Euro Provision eingesackt. Am Freitag kündigte er an, im Herbst nicht wieder zu ka...