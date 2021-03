Eklat vermieden

Die reguläre, alle drei Monate fällige Sitzung des Gouverneursrats der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) endete am Freitag ohne den befürchteten Eklat. Das frühere EU-Trio, das jetzt als »E3« firmiert – BRD, Frankreich und Großbritannien – hatte zu Beginn der Videotagung am Montag die Vorlage einer Resolution angekündigt, mit der der Iran verurteilt oder wenigstens gerügt werden sollte. Anlass war die Suspendierung des freiwilligen »Zusatzprotokolls« über Art und Umfang der IAEA-Kontrollen in den iranischen Atomanlagen durch die Regierung in Teheran, die am 23. Februar in Kraft trat. Die E3 zogen ihren Antrag am Donnerstag ohne ausformulierte Begründung zurück.

Irans Präsident Hassan Rohani, Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und weitere iranische Vertreter hatten auf die Ankündigung der E3 mit einer täglichen Flut von Drohungen reagiert: Der Iran werde auf eine Verurteilung durch den Gouverneursrat mit »ernsthaften Maßna...