Clara Zetkin zum Neuentdecken

Trotz von oben verordneten Vergessens in der bleiernen Bundesrepublik der fünfziger Jahre und der Vernachlässigung bzw. des Ignorierens in der Frauenforschung und in einem guten Teil der Frauenbewegung bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Clara Zetkin inspirierte und inspiriert weiterhin Generationen von Feministinnen in der Bundesrepublik und in der Welt.

Als wir – eine Frauengruppe des Bonner SDS – vor mehr als 50 Jahren Zetkins Geschichte der proletarischen Frauenbewegung lasen, entdeckten wir eine bewegte Frauengeschichte und eine Aktivistin, die die Frauenemanzipation mit der Emanzipation der Gesellschaft verband. Mit der Biographie (1993) des französischen Germanisten Gilbert Badia vor bald 30 Jahren wurde eine andere Zetkin sichtbar, eine Rebellin im privaten und politischen Leben. Vor 15 Jahren, als ich zu Zetkins 150. Geburtstag zum Teil unbekannte Texte von ihr herausgab, und vor fünf Jahren mit Marga Voigts Herausgabe von Zetkins »Kriegsbriefen« ...