Sie hat sein Herz

Ein Mann steht zwischen zwei Frauen und entscheidet sich falsch. Um ihn herum versinkt seine Dynastie. Die Kirschblüten werden verblassen. All dies spielt im alten China, das von Xin Peng Wang und seinem Team mit dem Ballett Dortmund prachtvoll auf die Bühne gebracht wurde. »Der Traum der roten Kammer« ist ein collagiertes Handlungsballett nach dem gleichnamigen Roman von Cao Xuequin. Wenn man diese chinesische Weltliteratur auf ästhetisch-dramatische Weise kennenlernen möchte, sollte man sich an den Onlinestream halten, der am Sonnabend (6.3.) um 19.30 Uhr auf theaterdo.de beginnt und bis Sonntag um Mitternacht dort zu sehen ist.

Der Jüngling Pao Yü, getanzt von Mark Radjapow, ist der Spross einer mächtigen Familie. Er soll sich zwischen zwei Cousinen zwecks Heirat entscheiden: Die eine wird von seinem Clan favorisiert, sie ...