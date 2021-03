Häuser zum drin Wohnen

Am Donnerstag stellte der größte deutsche börsennotierte Immobilienkonzern Vonovia in Bochum seine Jahreszahlen vor. Sehr zur Freude der Aktionäre war das Unternehmen auch in diesem Jahr besonders erfolgreich darin, den Mietern den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen. Dank steigender Mieten legte der operative Gewinn 2020 im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu. Zum ersten Mal weist Vonovia in seiner Bilanz einen Gesamtumsatz aus. Der stieg im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent auf 4,37 Milliarden Euro.

Gemessen an den riesigen finanziellen Möglichkeiten gab das Unternehmen nur 435 Millionen Euro aus, das sind sogar 58 Millionen Euro weniger als im letzten Jahr. Anscheinend hat Vonovia trotz der Rekordgewinne wenig Interesse, die Wohnungsnot zu bekämpfen. Auch wenn in Pressemitteilungen gerne das Gegenteil behauptet wird. All das kann die Aktionäre freuen, sie profitieren vom Gewinnzuwachs, der Wohnungsnot und der geplanten Dividenden...