Post für Borrell

EU-Abgeordnete der Fraktionen der Sozialdemokraten, der Grünen und der Linken haben am Dienstag den EU-Botschafter in Havanna, Alberto Navarro, unterstützt, nachdem der Außenbeauftragte der Union, Josep Borrell, ihn am Wochenende zum Rapport nach Brüssel einbestellt hatte. Borrell hatte damit auf eine Forderung von rechten EU-Politikern reagiert, die die Ablösung Navarros fordern, weil dieser US-Präsident Joseph Biden zur Beendigung der Blockade gegen Kuba aufgefordert haben soll. Die 25 EU-Parlamentarier, darunter mit Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Martina Michels und Özlem Demirel auch vier der fünf Abgeordneten der deutschen Partei Die Linke, wiesen in einem Brief an Borrell darauf hin, dass die von Navarro erhobene Forderung »mit einer Position übereinstimmt«, deren Durchsetzung die Europäische Union in den vergangenen Jahren vorangetrieben habe.

»Wir verstehen nicht, dass die Europäische Union Herrn Navarro für eine Aktion nach Brüssel beordert hat, d...