Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Schuften für die Kinder Der Traum von den Kindern, denen es einmal besser gehen soll, ist hierzulande – auf zugegeben global gesehen hohem Niveau – erst einmal ausgeträumt. Die Millennials kommen nicht mehr mit. Der Wunsch, den Traum zu verwirklichen, bewog auch Dorel Oprea und Maria Cornienco mit ihren drei Kindern, die rumänische Heimat zu verlassen und in Deutschland ihr Glück zu suchen. Sie sind fünf von über 230.000 Menschen, die im Jahr 2019 Rumänien in Richtung BRD verlassen haben. Dorel Oprea und Maria Cornienco stehen jeden Morgen früh um vier Uhr auf, um im Logistikzentrum von Amazon bei Berlin zu arbeiten. Abends fahren sie oft noch Pizza aus. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Prostitution: Kein Job wie jeder andere In Schweden gilt Prostitution als ein Angriff auf die Menschenwürde. Die schwedische Gesellschaft hat mit dem Verbot des Sexkaufs im Jahr 1999 offenbar gute Erfahrungen gemacht. Immer mehr Länder wie etwa Frankreich folge...

