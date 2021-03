Die Traurigkeit einer Wassermelone

Leere, düstere, ewig nasse Betonkatakomben in den Slums von Ho-Chi-Minh-Stadt bilden in »Vi« (Vertrauen) aus der Berlinale-Sektion »Encounters« die Kulisse für eine ungewöhnliche Mi­grationsgeschichte: Der nigerianische Fußballspieler Bessey (Olegunleko Ezekiel Gbenga) zieht in die südviet­namesische Großstadt, weil er von einem dortigen Fußballklub angeheuert wurde. Er bricht sich das Bein und wird aussortiert. Nun arbeitet er als Faktotum für vier ältere Frauen, die einen Friseur- und Massagesalon betreiben, in einer riesigen Fabrikhalle Ballons nähen und auf dem Boden kauernd Meerestiere zu Fingerfood verarbeiten. Schweigende Arbeiterinnen, deren sexuelle Bedürfnisse Bessey ebenfalls befriedigt. »Für meinen Sohn mache ich das alles, seinet...