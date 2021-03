Zum Inhalt dieser Ausgabe | Warren Buffett ohne Anlageoptionen Berkshire Hathaway treibt Kurs künstlich mit Aktienrückkäufen nach oben. Angst vor höherem Leitzins Marco Schröder Am Sonnabend veröffentlichte Börsenguru Warren Buffett die jährliche Unternehmensbilanz seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Zuvor hatte der mittlerweile 90jährige, der unter Analysten und Investoren als eine Art delphisches Orakel der Finanzmärkte gilt, geraunt, dass den Anleihenmärkten eine düstere Zukunft bevorstehe. Buffett, der mit Berkshire Hathaway 138 Milliarden Dollar verwaltet, sprach auch von eigenen Fehlern in der Vergangenheit. Der Kauf des Industriezulieferers Precision Castparts 2016 hatte dem Unternehmen einen Verlust von etwa elf Milliarden Dollar beschert, wie er eingestand. Laut Handelsblatt vom Montag fiel der Nettogewinn von Berkshire im vergangenen Jahr um 48 Prozent auf 42,5 Milliarden Dollar, während der operative Anteil um neun Prozent auf 22 Millarden Dollar sank. Berkshire hat im vergangenen Jahr für 24,7 Milliarden Dollar eigene Aktien geordert. Außerdem haben sich Käufe und Verkäufe der Investmentfirma im Vergleich zu...

Artikel-Länge: 3872 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen