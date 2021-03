Zurück zur Haushaltsdisziplin

In der Coronakrise haben sich die strikten Schuldenregeln der EU einmal mehr als untauglich erwiesen und wurden kurzerhand außer Kraft gesetzt. Grundlage war eine in den Verträgen vorgesehene Notfallklausel. Seither wird diskutiert, wann die fiskalpolitischen Daumenschrauben wieder angezogen werden. Am Mittwoch will die Kommission Kriterien vorlegen, an denen sie sich bei der Rücknahme der Klausel zu orientieren gedenkt.

Klar ist derweil, in diesem Jahr wird es nichts mehr mit der Rückkehr zum Stabilitätspakt, demzufolge alle EU-Staaten, deren öffentliche Verschuldung mehr als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung beträgt, die Ausgaben zurückfahren müssen. Kürzungsdruck dürfte dennoch spätestens entstehen, wenn in der zweiten Jahreshälfte mit den Auszahlungen des Hilfsgeldes aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds begonnen wird. Denn als »Gegenleistung« müssen die Regierungen Programme vorlegen, die unter anderem auf »tragfähige öffentliche Finanzen« abzielen.

