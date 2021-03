»Investoren sollten vor Verdrängung Angst haben«

Die »Grüne Lunge«, ein Naherholungsgebiet am Günthersburgpark in Frankfurt am Main, soll Luxuswohnungen weichen. Die Instone Real Estate Group bewirbt gemeinsam mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG auf Flyern in Briefkästen das Bauprojekt »Günthersburghöfe«. Wie sah der Protest am Freitag dagegen aus?

Wir haben uns vor dem bereits fertiggestellten Bau »Marie« von Instone getroffen, um am Beispiel der Musterwohnungen zu zeigen, wie zynisch solche Projekte im sozialen Kontext sind. Der Immobilienkonzern baute hier mehr als 180 Eigentumswohnungen, die je nach Größe bis zu zwei Millionen Euro kosten. Das blüht auch der grünen Lunge, würde ein solches Projekt dort realisiert. Instone und die ABG werben für die »Günthersburghöfe« mit dem Slogan »Nordend für alle«. Aber selbst wenn 30 Prozent der geplanten 1.500 Wohnungen dort, wie behauptet, öffentlich geförderter Wohnraum werden sollten: Die Stadt ist voll mit solchen Luxusdomizilen, die nicht mal de...