Gepflegter Widerstand

In dieser Woche erscheint die Nummer 125 der Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Redaktion und der Autoren den Aufsatz »Pflegenotstand, Ökonomisierung und Widerstand – Klassenkämpfe in der Krankenpflege« von Jan Latza und Harald Weinberg in einer redaktionell gekürzten Fassung. (jW)

Die Ökonomisierung der Krankenhäuser setzt besonders die Pflege unter Druck, die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich seit 20 Jahren in erheblicher Weise. Die Krise war lange vor Corona da und hat sich durch die Pandemie noch einmal zugespitzt. Leidtragende der schlechten Arbeitsbedingungen im Krankenhaus sind immer auch die Patientinnen und Patienten, wie es das zentrale Motto der Entlastungsbewegung zum Ausdruck bringt: »Mehr von uns ist besser für alle!« Die im Pflegebereich Beschäftigten verstehen es immer besser, selbst Druck aufzubauen, in den vergangenen zehn Jahren ist durch die »Tarifbewegung Entlastung«...