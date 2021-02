Warnung vor Inflation

Wer jammert, hat mehr vom Leben. Denn in der Regel sind die unermüdlichsten Jammerer über gewisse Nachteile des Kapitalismus seine größten Profiteure. Ein besonders beliebtes Klagethema der vergangenen Jahre droht gerade verloren zu gehen. Denn der Zins steigt. Jedenfalls ein bisschen. Wie so oft am Finanzmarkt kommt der aktuelle Trend aus den USA, wo die Zinsen der Staatsanleihen gerade ruckweise höher werden. Für zehnjährige Papiere des US-Finanzministeriums müssen jetzt mehr als 1,5 Prozent Zins bezahlt werden. Ein wahrer Schocker, bedenkt man, dass sie zu Beginn der Coronafinanzkrise vor einem Jahr zum ersten Mal unter 1,5 Prozent gesunken waren und noch vor einem Monat erst ein Prozent betragen hatten.

In Deutschland geht es exotischer zu. Hier ist die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf stolze minus 0,23 Prozent gestiegen. Vor einem Monat hatte sie noch minus 0,55 Prozent betragen. Der geneigte Investor oder die Bank muss also nur n...