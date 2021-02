Keine politische Lösung in Sicht

Fast vier Milliarden US-Dollar (3,3 Milliarden Euro) an Spendengeldern werden laut Vereinten Nationen benötigt, um die notleidende jemenitische Bevölkerung mit dem Allernötigsten zu versorgen. Aber obwohl Hilfsorganisationen dieser Tage in besonders eindringlichen Worten warnen, dass sich die humanitäre Katastrophe und die fatale wirtschaftliche Lage des Landes mit jedem Tag verschlimmern, scheint die so dringend benötigte politische Lösung in dem seit Jahrzehnten schwelenden und seit 2014 militärisch ausgefochtenen Konflikt ferner denn je. Und bereits im letzten Jahr sind laut Oxfam nur die Hälfte der geforderten Hilfsgelder zur Verfügung gestellt worden.

Zwar hat der neue US-Präsident Joseph Biden kurz nach Amtsübernahme angekündigt, den von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführten Angriffskrieg nicht mehr unterstützen zu wollen. Eine klare Definition der »neuen« Jemen-Politik der US-Administration fehlt allerdings. Der neue US-S...