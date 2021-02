Streit um Spitzenkandidaturen

Der AfD-Bundesvorstand kam am Freitag nachmittag zu einer Präsenzsitzung in Berlin zusammen. Eines der Themen war der anstehende Bundestagswahlkampf. Wie Spiegel online am Donnerstag berichtete, sollte dabei auch eine mögliche Entscheidung für eine Werbeagentur anstehen, die den AfD-Wahlkampf federführend begleiten soll. Drei Agenturen seien eingeladen worden, ihre Konzepte dem Gremium vorzustellen. Ein weiteres Thema der Sitzung dürfte die Frage der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl gewesen sein. Der Bundesvorstand hatte am Montag in einer Telefonkonferenz entschieden, ohne Spitzenkandidaten in den Wahlkampf zu starten, und damit den Streit in der Partei erneut angefacht.

Die Entscheidung des Bundesvorstandes, auf dem Parteitag in Dresden Mitte April keinen Spitzenkandidaten aufstellen zu lassen, wurde in den Medien allgemein als Erfolg des Lagers von AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen gewertet. Meuthen hatte den für viele in der Partei überraschenden...