Im Namen des Herrn

Bei den Lobbyisten der privaten Pflegekonzerne knallten am Donnerstag die Champagnerkorken. Angestoßen haben die Profiteure der Kommerzialisierung im Gesundheitswesen vermutlich auf die Caritas. Deren Arbeitsrechtliche Kommission hat der flächendeckenden Erstreckung des von Verdi ausgehandelten Tarifvertrags für die Altenpflege nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz die Zustimmung verweigert. So verhindert der katholische Wohlfahrtsverband, dass Mindestbedingungen in der Branche geschaffen werden, an die sich alle Träger zu halten hätten. Das Lohndumping kann also weitergehen, ­Applaus war gestern – dank Caritas.

Dabei hatten Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) zuvor alles getan, um Caritas und Diakonie in das Tarifprojekt einzubinden. Es hat nichts ...