Aggressive Stimmung

Am Sonntag sind gut 5,3 Millionen Wahlberechtigte in El Salvador aufgerufen, über 262 Bürgermeister und 14 Provinzvertretungen sowie die 84 Abgeordneten des nationalen Parlaments neu zu bestimmen. Gewählt werden zudem die 20 Abgeordneten El Salvadors für das Zentralamerikanische Parlament, in das unter anderem auch Guatemala und Honduras Delegierte entsenden und das eines der Organe des Zentralamerikanischen Integrationssystems ist.

In Umfragen führt die erstmals zu den Wahlen antretende Partei von Präsident Nayib Bukele, »Neue Ideen«. Der millionenschwere Unternehmer hatte seine politische Karriere bei der linken Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) begonnen, wurde 2012 Bürgermeister der Kleinstadt Nuevo Cus­catlán und war dann von 2015 bis 2018 Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador. Im Oktober 2017 wurde Bukele aus der FMLN ausgeschlossen: Obwohl die Partei in dem Jahr für die Präsidentschaftswahlen bereits ihren Kandidaten aufgestellt h...