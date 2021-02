Konkurrenz für Abbas

Wird Marwan Barghuthi der palästinensische Nelson Mandela? Diese Frage stellte der katarische TV-Sender Al-Dschasira am Dienstag in einem Onlineartikel in den Raum. Barghuthi befindet sich seit 2002 in israelischer Haft. Nun will er offenbar aus der Zelle heraus bei den Präsidentschaftswahlen am 31. Juli antreten. Für den amtierenden Präsidenten Mahmud Abbas könnte er zum politischen Sargnagel werden.

Obwohl der fünfmal zu lebenslanger Haft verurteilte Barghuthi seit fast zwei Jahrzehnten im Gefängnis sitzt, hat ihn die Bevölkerung nicht vergessen. Sein Konterfei ziert viele Mauern und Hauswände in den besetzten Gebieten. Der 61jährige kämpfte in der ersten und zweiten Intifada in vorderster Reihe und wurde unter seinem Nom de Guerre Abu Kassam zu einer Art Volkstribun.

Sollte Barghuthi kandidieren, wie The Arab Weekly am Montag erfahren haben will, könnte es eng werden für den 85jährigen Amtsinhaber Abbas, der seit 2005 Präsident ist. Prognosen sehen Bargh...