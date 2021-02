Zum Inhalt dieser Ausgabe | Caritas sichert Lohndumping in der Pflege Katholischer Wohlfahrtsverband lehnt allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege ab Daniel Behruzi Die Caritas hat den flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege abgelehnt. Die sogenannte Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) des katholischen Wohlfahrtsverbandes, die dem Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz ihre Zustimmung erteilen muss, hat dies laut Mitteilung vom Donnerstag verweigert. Diese Entscheidung stehe »in krassem Widerspruch zu ihren eigenen sonstigen Aussagen und Werten, wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Bedeutung sozialer Dienste geht«, kritisierte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Donnerstag. »Das ist ein schlimmes Signal für die Beschäftigten in der Alt...

Artikel-Länge: 2033 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen