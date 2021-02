Gastronomen gegen Rutte

Am 17. März wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Jede politische Entscheidung kann jetzt Stimmen kosten oder bringen. Auch deshalb waren die Wählerinnen und Wähler am Dienstag abend gespannt, welche Lockerungen der strikten Coronamaßnahmen die Regierung verkünden würde. Doch am Ende blieb fast alles beim alten.

Richtig sauer sind die Gastronomen. Sie hatten gehofft, wenigstens ihre Terrassen wieder öffnen zu dürfen. Doch ihre Geschäfte müssen, wie bereits seit Monaten, geschlossen bleiben. Dagegen formiert sich nun Widerstand. Manche Inhaber haben angekündigt, zumindest ihre Außenbereiche ab kommender Woche wieder für Kunden zu öffnen – egal, was in Den Haag beschlossen wurde.

»Wir erhalten über Apps, E-Mails und soziale Medien immer mehr Signale dieser Art«, sagte Robèr Willemsen, Vorsitzender des Handelsverbandes Koninklijke Horeca Nederland (KNH; Horeca ist die Abkürzung für Hotels, Restaurants und Cafés) am Dienstag gegenüber der Nachri...