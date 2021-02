Schlüsselfrage Gewerkschaften

Nach mehreren, zuletzt unfreiwilligen Verlängerungen endet in dieser Woche die fast zehnjährige Amtszeit von Bernd Riexinger als Linke-Vorsitzender. Es ist eine durchwachsene Bilanz, in einem Punkt aber ist sie uneingeschränkt positiv: Vom ersten Tag an hat der ehemalige Verdi-Sekretär dafür gestritten, die Partei Die Linke auf soziale Bewegungen und gewerkschaftliche Themen zu orientieren. Dagegen gab es Widerstände auf allen Seiten. Manche DGB-Spitzenfunktionäre möchten Die Linke immer noch am liebsten nur mit der Kneifzange anpacken. Und erhebliche Teile der Partei – darunter Riexingers Kovorsitzende Katja Kipping – haben mit den Gewerkschaften im Grunde wenig am Hut. Dabei ist »die gewerkschaftliche Verankerung eine Schlüsselfrage«, wie der scheidende Parteivorsitzende jüngst in einem Beitrag für die Internetplattform Die Freiheitsliebe bekräftigte. Das bleibt sie auch unter dem neuen Führungsduo.

Ein Teil der heutigen Linkspartei ist aus den Gewerksch...