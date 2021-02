Galileo

Warum bauen die Chinesen so schnell?

Eine etwas dummdreiste Antwort auf die Frage im Titel könnte sein, weil sie es können. Kein Land der Welt baut jedenfalls so schnell wie China. Die Volksrepublik allein verbraucht dabei jährlich 40 Prozent der weltweiten Stahl- und Betonproduktion. Doch woher kommt die Geschwindigkeit? Um das herauszufinden, besuchen die Filmemacher eine der größten Bauarbeiterschulen Chinas. Klingt nach Hand und Fuß. D 2021.

Pro sieben, 19.05 Uhr

Re: Jungbrunnen Joghurt?

Chinesen pilgern in ein ­bulgarisches Dorf

Zahlreiche Chinesen zieht es in das – kein Witz – Dorf Momtschilowzi in den Rhodopen. Im Skiressort interessieren sich die Gäste aus Ostasien hauptsächlich für ein Bakterium im berühmten bulgarischen Joghurt, das zu einem langen Leben verhelfen soll. Am Dresdner Max-Planck-Institut hoffen die Forscher mit dem Keim Lactobacillus bulgaricus ein Medikament zu...