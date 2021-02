Schrader, Koch, Stecher, Seifert

»Ich glaube, die Leute wollen heute von ernsten Dingen ernsthaft reden hören, sie wollen den Eindruck haben, dass der, der etwas sagt, die Verantwortung übernimmt für das, was er sagt.« Trifft diese Aussage nicht meist für den Schauspielerberuf zu? Zitiert wurde der Autor Slawomir Mrozek vom Schauspieler Mathis Schrader in der freien Produktion »Tango« in den 80er Jahren. Er studierte an der heutigen Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin, spielte an Theatern in Thüringen und Sachsen und war daneben in etlichen großen Fernsehrollen neben Partnerinnen wie Madeleine Lierck und Renate Blume zu sehen. Später gaben ihm Defa-Regisseure wie Frank Beyer, Roland Gräf und Herrmann Zschoche interessante Charakterrollen. Am Montag ist er 75 Jahre alt geworden.

Am selben Tag beging Hannelore Koch ihren 70. Geburtstag. Ihr künstlerisches Zuhause ist bis heute das Staatstheater Dresden. Hi...