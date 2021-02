Neuer Präsident, altes Programm

Am Sonntag hat im westafrikanischen Niger die Stichwahl zur Bestimmung des nächsten Präsidenten stattgefunden. Von den insgesamt 23 Millionen Einwohnern waren siebeneinhalb Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Für die Beobachtermission der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) zeigte sich Namadi Sambo, der ehemalige Vizepräsident von Nigeria, nach dem Besuch einiger der 26.000 Wahlstationen »zufrieden«.

Nach Angaben der Wahlkommission vom Dienstag hat Mohammed Bazoum nach Auszählung der Stimmen in knapp 80 Prozent der Wahlbezirke mit 57,7 Prozent einen deutlichen Vorsprung vor Exstaatschef Mahamane Ousmane von der oppositionellen Nigrischen Bewegung für die demokratische Erneuerung. Der Favorit, der 95 Parteien hinter sich versammeln konnte, hatte sich im Wahlkampf an die gewachsene städtische Mittelschicht gewandt. Im Programm der Coalition Bazoum sind Investitionen in Infrastrukturprojekte vorgesehen. Dazu zählen...