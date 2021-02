Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht #Dieselgate Die kriminellen Machenschaften der Autoindustrie Über zehn Jahre lang haben deutsche Automobilkonzerne die Abgaswerte ihrer Fahrzeuge manipuliert und Zulieferer, Kunden und Behörden weltweit belogen. Bürger wurden von der Autoindustrie – flankiert von einer mächtigen Lobby – über den Tisch gezogen. Der Whistleblower Karsten vom Bruch kämpft seitdem um seinen Ruf. Er hatte bei Bosch schon Jahre vor dem Skandal auf Unstimmigkeiten hingewiesen. So ist das, wenn man einer Lobby alle Macht gibt. D 2020. Arte, 20.15 Uhr Schulen im Ausnahmezustand Hessenschau extra Schlechtes Internet, anfällige Lernsoftware, überforderte Eltern und Lehrkräfte, abgehängte Schülerinnen und Schüler. Fast ein Jahr nach Beginn der Coronakrise wirkt die Situation an vielen hessischen Schulen immer noch chaotisch und planlos. Aber ist das in Hessen – siehe Hanau – nicht Standard? D 2021. HR, 20.15 Uhr Wild Wild West Ameri...

