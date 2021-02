Lauter falsche Sterne

Offiziell dient der Strafvollzug der Resozialisierung der Insassen. Jurate Braginaite hat in ihrem Feature »Bruder« (Eigenproduktion a. d. Bauhaus-Uni Weimar 2019; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) das Thema näher untersucht. Von »Mrs. Pepsteins Welt« (Di., 20 Uhr und 23 Uhr, Radio Blau Leipzig) sind heute zwei Ausgaben zu hören. In der ersten geht es um das Projekt »89goespop«, die zweite ist eine Huldigung für die kürzlich verstorbene Musikerin und Künstlerin Françoise Cactus von Stereo Total, inklusive Interview, das sie und ihr Partner Brezel Göring anlässlich des Erscheinens ihrer Platte »Les Hormones« mit Mrs. Pepstein führten. Auf Radio eins vom RBB wird in Erinnerung an Françoise Cactus am selben Abend (Di., 21 Uhr) »Die Sendung« ausgestrahlt – mit Brezel Göring am Mikrofon.

In Bodo Trabers Gruseldystopie »Mühlheimers Experiment« (WDR 2003; Mi., 19 Uhr, WDR 3) flieht eine mitteleuropäische Familie nach einer Klimakatastrophe im Jahr 2022 vor sengender Hi...