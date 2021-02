Biden versöhnt Establishment

US-Präsident Joseph Biden hält nichts von einem Schuldenschnitt für hochverschuldete Studenten. Am vergangenen Dienstag sagte er auf einer Veranstaltung in Milwaukee, er lehne die vom linken Flügel der Demokraten geforderte Reduzierung der Bildungskreditschulden in Höhe von 50.000 Dollar ab. Er wolle nicht die Schulden von Bürgern streichen, die Eliteuniversitäten wie Harvard oder Yale besuchten. Vom Erlass der Schulden profitierten nur reiche US-Bürger.

Was zunächst fortschrittlich anmutet, verkehrt sich bei genauerem Hinsehen in das Gegenteil. Die meisten Alumni der Eliteuniversitäten in den USA haben kaum Schulden und brauchen keinen Bildungskredit. Nur zwei Prozent der Abgänger aus Harvard haben überhaupt staatliche Kredite aufgenommen.

Biden will die Schuldenlast nur um 10.000 Dollar verringern. Für die meisten Universitäts- und Collegeabgänger, die, anders als Generationen vor ihnen, in der heutigen US-Wirtschaft wenig Aussicht auf besser bezahlte Ber...