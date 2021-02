Re: Gott, Ehre, Vaterland

Unabhängigkeitsmarsch in Polen

Am 11. November gedenkt Polen der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit im Jahr 1918 nach mehr als einem Jahrhundert der Aufteilung zwischen Russland, Österreich und Preußen. Der Marsch ist eine der größten Veranstaltungen extrem rechter Gruppierungen und meistens von gewalttätigen Ausschreitungen und Bedrohungen überschattet. Nationalistische Hybris in weiß und rot. D 2021

Arte, 19.40 Uhr

Mary Reilly

Als die junge Mary Reilly als Dienstmädchen in den Haushalt des Dr. Jekyll eintritt, gewinnt sie durch ihre besonnene Art bald das Vertrauen des Wissenschaftlers, der in seinem Labor geheime Forschungen betreibt. Eines Tages erklärt er ihr, dass er einen Assistenten namens Mr. Hyde einstellen werde. Während Dr. Jekyll zusehends an Kraft verliert, macht der schamlose Mr. Hyde Mary...