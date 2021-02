Deutsche Bad Bank verscherbelt Anteile

In einer Presseerklärung der deutschen Bad Bank »FMS Wertmanagement« vom vergangenen Montag heißt es, dass die irische »Depfa Bank PLC« mit Sitz in Dublin an die österreichische BAWAG-Bankengruppe verkauft wird. Die Depfa, deren Name auf ihre Vergangenheit als ehemalige Deutsche Pfandbriefgesellschaft zurückgeht, betätigte sich vor allem in hochspekulativen Finanzmarktgeschäften und der Vergabe von Krediten an die öffentliche Hand. Diese Darlehen mit langer Laufzeit wurden wiederum durch kurzfristige Anleihen finanziert. Eine laufende Praxis am internationalen Finanzmarkt. Als diese kurzfristigen Termingeschäfte durch die Liquiditätskrise 2008 plötzlich trocken lagen, war die Depfa praktisch über Nacht bankrott. Kurz zuvor wurde sie von der deutschen Hypo Real Estate Holding AG (HRE) übernommen.

Die HRE-Gruppe war in der Finanzkrise 2008 die größte Bankrotteurin in Deutschland und in der Folge auch die größte Nutznießerin des Bankenbailouts durch den deuts...