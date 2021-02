Shibuya. Ein Traum

Ich wundere mich über die Unruhe der Menschen in den letzten Tagen. Die Nachricht, dass einer unter ihnen sei, der keine wirkliche Seele besitze, sondern eine künstliche, scheint sie allesamt verrückt zu machen. Es ist demnach auch eine kollektive Jagd auf diese angebliche Mensch-Maschine ausgebrochen – 31 Jahre alt, männlich, wohnhaft in Tokio –, die bizarre Züge annimmt: Die Menschen ziehen sich gegenseitig an den Haaren, wenn sie sich sehen, sie greifen sich in die Augen, nur um ihre jeweilige Echtheit festzustellen. Längst ist auch der Verdacht aufgekommen, jener 31jährige könne nicht die einzige Mensch-Maschine sein, ja dass es womöglich nur so wimmele von ihnen. Dabei sind das alles absurde Gedanken, finde ich, und schon dieser Prototyp, von allen nur Sumo genannt, wird ob seiner Unperfektheit vermutlich sehr schnell ein wehrloses Opfer ihrer Nachstellungen sein. Was ist denn auch schwieriger zu bauen als ein Mensch, diese kaum durchschaubare Mischu...