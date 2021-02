Spekulationsobjekt

Elon Musk, der reichste, gelegentlich auch nur zweitreichste Mann der kapitalistischen und damit auch der ganzen Welt sagte vor etwa zehn Tagen, sein Autounternehmen namens Tesla werde für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins kaufen. Mehr noch, er kündigte auch an, er würde künftig Bitcoins als Zahlung für die Tesla-Autos nehmen, so wie er auch Dollar und Provinzwährungen wie Euro oder Schweizer Franken akzeptiere. Und so kam es, dass der Preis des Bitcoins auf über 40.000 Dollar stieg und in der vergangenen Woche dann auch noch über 50.000 Dollar. Vor nur zwei Monaten hatte er unter dem Jubel der Fans zum ersten Mal die Marke von 20.000 Dollar durchbrochen. Selbst wenn einer damals erst eingestiegen ist, könnte er heute einen satten Spekulationsgewinn von 100 bzw. 150 Prozent einstreichen.

Um diesen Gewinn auch wirklich genießen zu können, musste er die Bitcoins allerdings erst verkaufen – Gewinne mitnehmen, sagen die Börsenhändler – und dafür richtiges Geld, d...