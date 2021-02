Viel Rauch, wenig Feuer?

Libyen steuert, falls man dem offiziellen Anschein glauben will, in hohem Tempo und mit großer Intensität auf eine Stabilisierung nach zehn Jahren Bürgerkrieg und internationaler Einmischung zu. Am Mittwoch, der vereinzelt und ohne Enthusiasmus als zehnter Jahrestag der »Februarrevolution« von 2011 gefeiert wurde, trat in der Hauptstadt Tripolis erstmals der Präsidialrat zusammen. Er war am 5. Februar von 75 Personen gewählt worden, die hauptsächlich von der »internationalen Gemeinschaft« ausgesucht worden waren. Das Gremium besteht aus dem Präsidenten und zwei Stellvertretern. Gleichzeitig mit ihnen wurde ein Premierminister gewählt, dem allerdings noch eine Regierung fehlt. Gemeinsam sollen sie die Vorbereitung der ersten landesweiten Wahlen seit 2014 koordinieren. Als Datum ist der 24. Dezember festgelegt.

Vor allem der designierte Regierungschef Abd Al-Hamid Mohammed Dbeiba und Ratspräsident Mohammed Menfi führen seit ihrer Wahl täglich Gespräche mit a...