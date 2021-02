Vereint in den Wahlkampf

Erst vor kurzem hat sich die kolumbianische Partei FARC, Nachfolgerin der linken Guerilla FARC-EP, auf einem Parteitag in »Comunes« umbenannt. Am Dienstag gab sie nun bekannt, bei den Wahlen im kommenden Jahr als Teil der linken Liste »Historischer Pakt« antreten zu wollen. Damit ist Comunes bereits die achte Partei in der Wahlallianz, der auch die Kommunistische Partei sowie die Unión Patrótica – ab Mitte der 1980er Jahre der erste Versuch der FARC-EP, sich parlamentarisch zu etablieren, jedoch durch tausendfachen Mord dezimiert – angehören. Auch die Indigenenpartei MAIS hat sich neben weiteren Kleinparteien dem Pakt angeschlossen. Kolumbien wählt im März 2022 ein neues Parlament, Ende Mai findet dann die Präsidentschaftswahl statt.

Senator Gustavo Petro, der bei der letzten Präsidentschaftswahl 2018 erst in der Stichwahl dem heutigen ultrarechten Amtsinhaber Iván Duque unterlegen war, hatte die Gründung des »Historischen Pakts« vergangene Woche verkündet...