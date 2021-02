Es könnte ein wegweisendes Urteil zu sexuellen Übergriffen gegen Frauen in Indien sein. Am Mittwoch sprach ein Gericht in Delhi die Journalistin Priya Ramani vom Vorwurf der Verleumdung frei. Diesem Prozess musste sich Ramani stellen, weil sie 2018 einem damals hochrangigen Politiker aus der hindu-nationalistischen Regierung von Premier Narendra Modi sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte. Wäre sie verurteilt worden, hätte sie mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden können.

Bevor es 2018 für Frauen, die im Rahmen von Job und Karriere sexuell belästigt werden, mit der Kraft der weltweiten »Me too«-Bewegung leichter erschien, sich gegen diese Form patriarchaler Gewalt zu wehren, hatte Ramani 2017 in einem Artikel für das Magazin Vogue noch anonym von einem hohen Mann in der Medienbranche geschrieben, der sie bei ei...