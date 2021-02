Hanau – Eine Nacht und ihre Folgen

Hessen hat ein Problem mit Neonazis und mit seinen Behörden; und die Sache wird politisch noch brisanter, weil die »schwarz-grüne« Koalition im Land das Vorbild für den Bund ist: Sie funktioniert geräuschlos, das bedeutet, sie versagt auf allen wichtigen Politikfeldern. Noch in der Nacht des 19. Februar wurde Etris ins Koma gelegt. Drei Kugeln trafen ihn, eine war in seinem Hals steckengeblieben. Als er aufwachte, konnte er nicht sprechen. Seine Schwester saß neben ihm und traute sich nicht, ihm zu sagen, dass ihr Bruder Said Nesar es nicht geschafft hatte. Am 19. Februar 2020 erschoss ein Attentäter innerhalb von fünf Minuten neun junge Menschen. Der Mörder hat sich seine Opfer aus rassistischen Motiven gezielt ausgesucht. Mit dieser Nacht beginn...