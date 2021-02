Geisterfahrer des Tages: Ola Källenius

Verkehrswende? Nicht in Deutschland. »Was dem Ami die Waffen, ist dem Deutschen das Rasen«, sagte einst der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Autoindustrie ist der Regierung heilig. Sie klebt am Daimler wie das Reh beim Wildwechsel an der Stoßstange.

So wundert es nicht, dass der Konzern im vergangenen Jahr einen kräftigen Überschuss verzeichnen konnte, obwohl die Welt von der Coronakrise erschüttert wurde. Der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2020 stieg um 48 Prozent zum Vorjahr auf vier Milliarden Euro,...