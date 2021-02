»Es ist ein Aufschrei der gesamten Bevölkerung«

In der ersten Februarwoche haben Zehntausende ­Tamilinnen und Tamilen im Norden und Osten Sri Lankas demonstriert. Was steckt hinter dem Kampagnenmotto »P2P«?

Anlässlich des 73. Unabhängigkeitstages von Sri Lanka wurde von Tamilen ein friedlicher Protestmarsch durch ihre Heimat Tamil Eelam (Eelam ist die tamilische Bezeichnung für Sri Lanka, jW) durchgeführt, der am 3. Februar begann und vier Tage dauerte. »P2P« steht dabei für »Pottuvil-to-Polikandy« und kennzeichnet die Route des Marsches, der am südlichsten Punkt Tamil Eelams, in Pottuvil, begann und am nördlichsten Punkt, in Polikandy, endete. Dieser 500 Kilometer lange Marsch erstreckte sich über die acht Distrikte der Nord- und Ostprovinzen Sri Lankas, die das historische und rechtmäßige Heimatland der Eelam-Tamilen umfassen. Tamilische Politiker, zivile und religiöse Gemeinschaften sowie Studierende schlossen sich zu Fuß oder mit Fahrzeugen dem Protest an. Insgesamt nahmen mehr als 50.000 Demonstran...