Kreuzritter am Glockenturm

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Universidad Católica aus Santiago de Chile hat das Campeonato Plan Vital 2020 gewonnen und damit kurz vor ihrem 84jährigen Vereinsjubiläum im April zum dritten Mal hintereinander und zum 15ten Mal insgesamt die chilenische Meisterschaft im Balltreten für Jungs. Schon vor dem letzten Spieltag bei Universidad de Concepción (Biobío, VIII. Region) standen die »Kreuzritter« als neuer alter Meister fest, ließen es sich aber nicht nehmen, dem »Glockenturm« (so der Spitzname der Gastgeber) zu signalisieren, wo der ominöse Hammer hängt, nämlich irgendwo über den Wolken. Natürlich über denen der Hauptstadt, wo eine permanente Smogglocke hängt.

Die Kreuzritter schnippten mit den Fingern, rammten ihren Zeigelouie Richtung Santiago und also in den Himmel, und schon hatte man die Einheimischen eingelullt und konnte sich so ganz dem achtzehnten Raubzug (Sieg) im 34. Spiel widmen. Einer der Einheimischen jedoch namens Gonzalo Cór...