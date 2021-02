Miler, Reusse

Nicht nur der Sandmann war schon real im Weltraum (er begleitete Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn). Auch dem kleinen Maulwurf wurde das Vergnügen zuteil. Der Astronaut Andrew Feustel nahm ihn 2011 als Plüschtier zum letzten Flug der Raumfähre Endeavour mit, wo der Maulwurf endlich frei schweben konnte. Anschließend überreichte Feustel das Tier dem geistigen Vater Zdenek Miler in Prag. Der 90jährige Künstler starb noch im selben Jahr. Am Sonntag vor 100 Jahren wurde er in Böhmen geboren. Miler studierte in Prag Grafik und Fotografie und begann in Mähren beim Trickfilm. Vor 65 Jahren erhielt er den Auftrag zu einer Serie, und er überlegte, welche kleinen Tiere von den Disney-Studios noch nicht verwendet worden waren. So kam der Maulwurf zu Ehren. Er wurde 1957 auf dem Filmfestival von Venedig vorgestellt und im Lauf der Zeit in 80 Ländern zum Publi...