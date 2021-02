Nur Strohhalme für Studis

Mit Erleichterung haben Studierendenvertreter auf die Ankündigung des Bundesbildungsministeriums (BMBF) reagiert, die Überbrückungshilfe für in der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geratene Hochschüler zu verlängern. Mit dem »längst überfälligen Schritt« wären die Betroffenen »nur ganz knapp einer weiteren Hängepartie wie im Oktober 2020 entkommen«, äußerte sich am Dienstag der Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen in einer Stellungnahme. Am vergangenen Freitag hatte Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas in einem Schreiben an das Deutsche Studentenwerk (DSW) erklärt, das Zuschussprogramm »nahtlos« bis zum Ende des kommenden Sommersemesters weiterzuführen. Es sei wichtig, dass insbesondere akut Notleidende »eine Perspektive bekommen und das Studium nicht aus finanziellen Gründen abbrechen«, befand Lukas.

BMBF-Chefin Anja Karliczek (CDU) hatte die Überbrückungshilfe erst nach langem Zögern Anfang Juni 2020 zunächst für drei Monate aufgelegt und na...