Laschet geht auf Distanz

Nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zieht nun auch Armin Laschet (CDU) nach: Am Montag abend hat der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident die Coronapolitik der Regierung kritisiert. Während einer Digitalveranstaltung des baden-württembergischen CDU-Wirtschaftsrats sagte Laschet, man müsse das Virus und seine ansteckenderen Mutationen zwar ernst nehmen. Doch gelte es aus Laschets Sicht auch, zu einer abwägenden Position zurückzukommen. Er begründete das damit, dass die Bürgerinnen und Bürger wie unmündige Kinder behandelt würden.

Besonders unzufrieden zeigte er sich mit der Konzentration auf die Infektionszahlen: »Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen«, erklärte der NRW-Regierungschef. Man müsse all die anderen Schäden, etwa für Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, genauso im Blick haben, so Laschet. »Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfin...