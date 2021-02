Reihenweise Kriegsverbrechen

Waren es Terroristen oder eine Hochzeitsgesellschaft? Fest steht: Am 3. Januar gegen drei Uhr nachmittags bombardierten zwei »Mirage 2000«-Jets der französischen Luftwaffe eine Gruppe von rund 40 Männern unweit des Dorfes Bounti in Zentralmali. 19 kamen ums Leben, viele weitere wurden teils schwer verletzt. Man habe vorab sorgfältig Aufklärung betrieben, rechtfertigten sich die französischen Militärs: Die Region sei für dschihadistische Umtriebe bekannt. Man sei sicher, mehrere Dschihadisten identifiziert zu haben; und überhaupt, eine Hochzeitsgesellschaft ohne Frauen und Kinder? Letzteres stimme, bestätigten dagegen Dorfbewohner: Die Dschihadisten, die sich in der Region breit machten, setzten die Geschlechterseparation hart durch, weshalb sich die Männer getrennt von den Frauen und Kindern hätten treffen müssen. Was trifft zu? Die UN-Mission Minusma versucht den Fall aufzuklären. Dafür, dass die französischen Jets tatsächlich eine Hochzeitsgesellschaft ...