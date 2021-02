Raus aus Afghanistan

Die NATO-Staaten versuchen, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen, ohne dass es allzusehr nach Flucht aussieht. Den mittlerweile 20 Jahre währenden Krieg hat Marc Thörner mit dem Schwerpunkt auf deutsche Kriegsbeteiligung im Feature »Der verlorene Frieden – Deutschlands Einsatz in Afghanistan« (DLF 2021; Teile 1 und 2/6 Di., 19.15 Uhr, DLF) nachgezeichnet. Auf derselben Welle wird anschließend in einer Extraausgabe des »Hörspielmagazins« das Kulturfeature »Man kann auch mit Müllabfällen schreien – Kurt Schwitters politisch« (DLF 2012; Di., 20 Uhr, DLF) von Thomas Zenke wiederholt – eine Würdigung von Schwitters’ dadaistischem Großprojekt »Merz«.

Sebastian Friedrich lässt in »Der letzte Tag – Das rassistische Attentat von Hanau« (DLF Kultur/WDR/NDR 2021; Di., 22 Uhr, DLF Kultur und So., 13 und 20 Uhr, WDR 5) Hinterbliebene der Ermordeten und Überlebende des rechten Terroranschlags vom 19. Fe­bruar 2020 in Hanau zu Wort kommen. Am ersten Jahrestag selbst l...