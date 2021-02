Konkurrenz fährt Tesla davon

Teslas Geschäftsmodell basiert auf Expansion. In Indien, nahe der IT-Hochburg Bengaluru, soll ein neues Werk des Elektroautobauers entstehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Konzern von dort aus sein Asiengeschäft koordinieren will, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag. Dabei dürfte der indische Absatzmarkt wenig vielversprechend sein. Ein Ladenetzwerk und eine Batterieproduktion fehlen bislang. Ein Pkw mit Elektroantrieb wird auf absehbare Zeit ein Spielzeug für Reiche bleiben. Im Vordergrund des Baus der »Gigafactory« dürfte deshalb die darin enthaltene Batteriefabrik stehen. Davon verspricht sich anscheinend auch die Lokalregierung von Karnataka etwas, denn sie subventioniert das Vorhaben mit 4,6 Milliarden Dollar, wie sie am Sonntag mitteilte.

Die Batterieproduktion ist das Herzstück des Konzerns. Die europäische Konkurrenz hängt bei der Entwicklung hinterher. Das Wettrennen um die weltweite Spitzenposition mit Anbietern aus Chi...