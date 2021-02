Rührung und Klagen

Die Coronapandemie hat Ungarns Neonazis ihre alljährlich stattfindende spezielle Import- und Exportveranstaltung verdorben. Eines der größten Aufmarsch- und Vernetzungstreffen europäischer Faschisten, der sogenannte Tag der Ehre, fiel in Budapest dieses Jahr aus. Regelmäßig teilnehmende ungarische Organisationen, wie beispielsweise die militante »Legio Hungaria«, »Blood and Honour Hungaria« oder »Lelkiismeret ’88« – zu deutsch »Gewissen ’88« – mussten sich in diesem Jahr darauf beschränken, online ein »Gedächtnis-T-Shirt« zu verkaufen. Laut Informationen der offiziellen Seite von »Blood and Honour Hungaria« fand allerdings bereits am 6. Februar ein »Gedächtnisausflug« mit ein paar Dutzend Teilnehmern am Rande Budapests statt. Für den 20. Februar sei etwas ähnliches geplant.

