Zum Inhalt dieser Ausgabe | FU attackiert Personalrat An Berliner »Exzellenzuni« ist »Union Busting« anscheinend kein Fremdwort. Betriebsgruppe von Verdi wehrt sich gegen Angriffe Pascal Richter Der Gesamtpersonalrat der Freien Universität Berlin (FU) muss sich am heutigen Dienstag gegen eine krankheitsbedingte Kündigung eines Personalrats vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wehren. Zwar hatte sich laut einer Mitteilung der Verdi-Betriebsgruppe der FU vom 11. Februar das Verwaltungsgericht Berlin im Juni 2020 gegen die Kündigung ausgesprochen. FU-Kanzlerin Andrea Bör und das Unipräsidium betrieben trotz Schlichtungsversuchen der Gewerkschaft die Sache weiter. Die Betriebsgruppe von Verdi betrachtet das als einen (weiteren) Angriff auf die Mitbestimmung an der FU. Es habe seit 2012 keine krankheitsbedingte Kündigung mit Ausnahme des vorliegenden Falls gegeben. Ohnehin stemmten sich die gewählten Gremien gegen eine ganze Reihe von personalratsfeindlichen Handlungen der FU-Führung. So habe laut Betriebsgruppe das Präsidium Anfang Dezember 2020 den Personalrat Dahlem – er vertritt alle FU-Beschäftigten außer den studentischen Mitarbeite...

