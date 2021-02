Regelung mit Vorbildcharakter

In mehreren Bundesländern tobt aktuell der Kampf um das Recht auf Versammlungsfreiheit. So laufen in Nordrhein-Westfalen Bürgerrechtsorganisationen und antifaschistischen Gruppen Sturm gegen die geplanten Einschnitte in das Versammlungsrecht (siehe jW vom Montag). Ihnen stößt besonders übel auf, dass der Gesetzentwurf von Vertretern der Regierungskoalition aus CDU und FDP in der Öffentlichkeit ausgerechnet als Beitrag im Kampf gegen rechts dargestellt wird. »Das Gegenteil ist der Fall«, monierte Mischa Aschmoneit, Sprecher der »Interventionistischen Linken Düsseldorf – See Red!« am Montag auf jW-Anfrage. »Dieser Gesetzentwurf ist ein perfider Angriff auf die Demonstrationsfreiheit«, der antifaschistische Proteste und Aktionen des zivilen Ungehorsams drastisch einschränke und unter Strafe stelle, kritisierte Aschmoneit. »Wenn...